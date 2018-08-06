6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة اغتيال مسلحين لعراقي في وضح النهار ببغداد.. ومصادر: عضو في ميليشيا مسلحة وسبب الاغتيال مالي

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

وثق مقطع فيديو مستخرج من كاميرات المراقبة لحظة مهاجمة مسلحين لشاب في وضح النهار بالعاصمة العراقية بغداد، ومحاصرته ومن ثم اغتياله.

وقالت وسائل إعلام إن الجريمة وقعت في منطقة الغزالية غربي العاصمة، وإن المتورطين فيها ينتمون لميليشيات مسلحة حدثت خلافات بينهم.

وأوضحت “العربية نت” أن المجني عليه ينتمي لميليشيا عصائب الحق – التابعة لإيران والمتهم بعضهم بتنفيذ جرائم سطو مسلح – بعد أن انشق عن تنظيم “جيش المهدي”.

ونقلت عن مصادر أن دوافع الجريمة كانت مالية بين القتيل وقيادات الميليشيات، ما دفع إلى تصفيته وتصفية ابن عمه أيضا بذات الطريقة.

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