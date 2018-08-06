فيديو | محمد صلاح يتفاجأ بباروكة شبيهة بتسريحة شعره على أحد المذيعين خلال مقابلة

أنحاء – متابعات :-
أجرى اللاعب المصري محمد محترف نادي ليفربول والمرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم لقاء تلفزيونيا قبل المباراة الودية أمام مانشستر يونايتد، شارك فيه مذيعان أحدهما نجم ليفربول السابق روبي فاولر.
واستغل فاولر الفرصة أثناء انهماك صلاح في إجراء اللقاء بأخذ “باروكة” شعر تشبه تسريحة صلاح التي اشتهر بها، ولبسها، ماداً الميكروفون بصورة طبيعية.
وفاجأت الحركة صلاح الذي التفت نحوه وانطلق في الضحك متفاجئا من الشكل الكرتوني للاعب الإنجليزي، ممازحا إياه: “تبدو التسريحة أفضل على رأسي”.
Robbie Fowler wearing a wig for Mo Salah. pic.twitter.com/tbdOUL4Cfr
— Sam (@VintageSalah) July 27, 2018