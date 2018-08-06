فيديو | ياسر القحطاني: حفل اعتزالي سيكون غير تقليدي

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قال لاعب نادي الهلال السابق ياسر القحطاني إنه يركز حاليًا على الإعداد لحفل اعتزاله، مبينًا أنه سيكون حفلًا غير تقليدي، وسيعلن خلاله خططه للمستقبل.
وأبان أنه بصدد دعوة نجم روما السابق الإيطالي “فرانشيسكو توتي” لحضور حفل الاعتزال الذي سيحضره فريق برشلونة الإسباني، مبينًا أنه يحب هذا اللاعب ويعتبره قدوة رياضية له.
وأضاف أنه يعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم يكون تخصصها إعداد وتخريج “مهاجمين”، مضيفًا في حوار أجراه معه الإعلامي “بدر صالح” أن هذا الأمر قد يبدو صعبًا لكونه لم يحدث من قبل ولكن هنا التحدي.
يذكر أن القحطاني كان قد أعلن في وقت سابق أن مباراة اعتزاله المقررة في ديسمبر المقبل ستكون بين الهلال وبرشلونة الإسباني، وذلك بعد أن تكفل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بتكاليف المباراة وخيَّره بين فريقي برشلونة وريال مدريد.