كاش.. تأمين.. تمر هندي

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مشهد الأسد والحريقبتاريخ
منذ الانقلاب على شاه إيران والمنطقة فوق صفيح ساخن، ولم تكن الحرب العراقية الإيرانية إلا حاجزا قبل انطلاق
-
من أسامة لحمزة بن لادن.. ومن قطب لسفر الحوالي...بتاريخ
لم يكن خروج سفر الحوالي المقعد والمريض لعشر سنوات مضت، وما رافق تلك العودة من نشر لكتابه المثير
-
التدريب الاحترفيبتاريخ
كنت أتابع خطابا جماهيريا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حضره جمع كبير من الناس ومن كبريات الشركات الامريكيه وعددها
-
لحسن تدبيرهم.. السعوديون فعلوا العكس...بتاريخ
السياسة هي فن الممكن في الزمن الصعب وكلما كان توقيت السياسي جيداً حظي بخيارات أوسع في المناورة والمحاورة،