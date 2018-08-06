6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كيف تقرأ رسائل واتساب المحذوفة؟

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف مختصون في التقنية أن هناك عدة طرق لقراءة رسائل “واتسآب” حتى بعد حذفها، حتى لو مرة على حذفها فترة طويلة.

وأوضحوا أن هذه الميزة ليست حيل في تطبيق “واتسآب”، وإلا لما أتاح التطبيق خاصية حذف الرسائل من الأساس.

وأشاروا إلى أن الحل يكمن في تثبيت تطبيقات إضافية تساعد المستخدم على إنجاز هذه المهمة وقراءة الرسائل المحذوفة.

وأبانوا أن هناك تطبيقين يمكن الاعتماد عليهما في هذه المهمة، وهما تطبيق “WhatsRemoved” متوفر على متجر “أندرويد” فقط، وتطبيق “Notification History” ويمكن تحميله من متجري آبل وأندرويد.

وتقوم فكرة التطبيقين على تخزين كل ما يتم استقباله على الهاتف من إشعارات بما في ذلك الرسائل المستقبلة على واتساب، وبالتالي يتيح للمستخدم قراءة الرسائل المحذوفة.

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