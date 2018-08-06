6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكة المكرمة.. مواطن يتنازل عن مستحقاته لدى الضمان الاجتماعي بعد تحسن أحواله المالية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تقدّم مواطن لمكتب الضمان الاجتماعي بمكة المكرمة، وأبلغ المكتب بتنازله وتخليه عن صرف معاشه الشهري الذي يتقاضاه من الضمان الاجتماعي، وكذلك جميع المساعدات والإعانات الأخرى، مبرراً ذلك بتحسن أحواله المالية.

وأكد مدير عام المعاشات والبحث الاجتماعي في وكالة الضمان الاجتماعي بوازارة العمل والتنمية الاجتماعية، علي الخلف، أن المواطن تنازل عن معاشه وقيمة مساندة السلة الغذائية، ومستحقاته في برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة للمساعدات المقطوعة، التي صُرفت له في شهر شعبان الماضي.

وفيما أشاد الخلف بسلوك المواطن، دعا من تتحسن أحوالهم من المستفيدين لتقليده والتنازل عن مستحقاتهم لدى الضمان الاجتماعي، وذلك باعتبار أن معظم أموال الضمان الاجتماعي تأتي من أموال الزكاة التي يجب أن تُصرف لمستحقيها.

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