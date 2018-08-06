مواطن يتنازل عن آخر ويخرجه من السجن قبل 7 سنوات من انتهاء محكوميته

أنحاء – متابعات :-
بادر المواطن نمر القحطاني بالتنازل عن حقه في الحكم على شخص بالسجن 15 عاماً قضى منها 8 سنوات حقاً عاماً، وبقي عليه 7 سنوات في الحق حق الخاص.
ونشر فايز المالكي مقطع فيديو جمعه بالمواطن نمر، بعد خروجهما من سجن الحاير، حيث قدّم له شكره على فعلته التي قام بها دون تلقيه أي مقابل.
وأوضح أن نمر كان طرفاً في القضية ضد اثنين حُكم عليهما بالسجن، حيث تنازل عن الأول، وحضر اليوم ليتنازل عن الثاني لوجه الله، مسقطاً عنه قضاء 7 سنوات أخرى في السجن.
بدوره، قال القحطاني إنه تنازل بعد أن بلغه أن السجين حفظ القرآن كاملاً، كما أنه وحيد أمه وأراد أن يقر عينه بها، ولذا قرر التنازل عنه.