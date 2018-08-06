6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مواطن يكشف كيف ساهم في القبض على مقيم قتل مسنًا في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

روى المواطن تركي الدوسري قصة نجاحه في إيقاف مقيم قتـل مسنا من بني جلدته، بعد أن ترصده وقبض عليه، متجنبا هجومه بساطور كان معه.

وقال الدوسري، وفقا لـ “سبق”، إنه علم بالجريمة بعد تواجد مكثف للأمن كشف أن مقيما مسنا يعمل في مكتب عقار تعرض للقتل على يد آخر من بني جلدته، وعرف أوصاف سيارته وهويته.

وأضاف أنه شاهد الجاني في اليوم الثاني بعد خروجه من صلاة الفجر، وقد توقف عند مسرح الجريمة وكان يحمل معها ساطورا، ليترصده الدوسري سائرا على قدميه.

وأردف أنه اعترض طريقه وحاول ثنيه عن ركوب سيارته، ليحاول الجاني ضربه بالساطور إلا أنه نجح في تحييده وتوجيه ضربات له أوقعته أرضا.

وتابع بأنه تم تكبيل الجاني بعد تجمع المارة من أهل الحي، ونقله لتسليمه إلى الجهات الأمنية بمساعدة أحد المقيمين من الجنسية اليمنية.

وأوضح الدوسري أنه تلقى شهادة شكر ومبلغ 10 آلاف ريال مقابل شجاعته، إلا أنه لم يتلق التكريم الذي كان يتوقعه، مؤكدا أنه لا يريد تكريما ماديا بقدر ما يكون تكريما معنويا.

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