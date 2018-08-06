6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نادي جدة يدخل الموسم الجديد بلا متأخرات

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – حاتم العطرجي :-

يواصل نادي جدة استعداداته المكثفة لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.. وأشار مدير المركز الإعلامي بالنادي مصباح معتوق إلى أن تعاقدات النادي جميعها كانت وفق اختيار واحتياجات المدرب الوطني القدير الكابتن حسن خليفة الذي قام بطلب اللاعبين سواء محليين أو محترفين أجانب، وكانت التعاقدات وفق المستطاع ووفق قدرات النادي.

وأضاف معتوق أن رئيس النادي الأستاذ أحمد البعداني بذل جهودا كبيرة ودعم النادي من جميع النواحي سواء معنويا أو مادياً، لدرجة أن النادي ولله الحمد لا يعاني من أي متأخرات، فجميع الرواتب مسددة ولله الحمد.. وأظن أن جدة هو النادي الوحيد بلا متأخرات حاليا في دوري الأمير محمد بن سلمان.. إضافة إلى أن نادينا يملك محترفين سيصنعون الفارق مع اللاعبين السعوديين بحول الله.

واختتم معتوق تصريحه بشكر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ لدعمه الكبير لنادي جدة أسوة ببقية الأندية سواء أندية الممتاز أو أندية الدرجة الأولى.. وبحول الله الموسم القادم سيكون مختلفاً تماماً في دوري الأمير محمد بن سلمان الذي كثفت فيه كافة الأندية استعداداتها الكبيرة للموسم الجديد.

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