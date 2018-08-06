6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الإعلام تُخطِر صاحب حساب “انفوجرافيك السعودية” بإغلاقه

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أكدت وزارة الإعلام أنها أخطرت صاحب حساب “انفوجرافيك السعودية” بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية بخصوص الشكاوى التي وصلت للوزارة بشأن نشره صورة مصاحبة لانفوجرافيك عبر حسابه على تويتر.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”: “بناء على ما ورد للوزارة من شكاوى بخصوص الصورة المصاحبة للانفوغرافيك الذي نشره حساب @Infographic_ksa فقد قامت الوزارة بإخطار المواطن صاحب الحساب بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيق في الموضوع وفقا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول بها في المملكة”.

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