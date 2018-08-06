6 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وزير البيئة والمياه يكرم موظفاً رفض رشوة بمليون ريال
﻿

وزير البيئة والمياه يكرم موظفاً رفض رشوة بمليون ريال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كرم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أحد الموظفين بوحدة أعمال جدة نظير أمانته وإخلاصه، بعد رفضه تلقي رشوة بقيمة مليون ريال للتغاضي عن مخالفات وتعديات تتسبب في أضرار جسيمة لشبكات الصرف الصحي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.