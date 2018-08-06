6 أغسطس 2018 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الشؤون الإسلامية: تكليف الأئمة والمؤذنين لغير السعوديين خطأ شبه شائع وسنتخذ التدابير لمنعه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن تكليف الائمة والمؤذنين لغير السعوديين خطأ شبه شائع بالعديد من المساجد، ولا يمكن السكوت عليه، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء عليها.

واشار آل الشيخ، وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مساجد الطرق السريعة لا تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية، إنما هناك جهات أمنية أخرى غير الوزارة موجودة، مبيناً أن الوزارة مسؤولة فقط عن المساجد التي تقع داخل نطاق المدن والقرى.

وحول إدراج الأئمة والمؤذنين في الخدمة المدنية، أوضح آل الشيخ أنه لا يستطيع الإجابة عن ذلك، مضيفا أنه حسب علمه ليس هناك شيء يجري حول هذا الأمر حالياً.

وفي ردٍ على سؤالٍ حول استخدام سيارات الوزارة لأغراض غير العمل الرسمي، أجاب الوزير بأن الوزارة سحبت جميع السيارات التي كانت مع الموظفين، والتي كانت تُستخدم بطرق غير نظامية، ولا تُستخدم لمصلحة الوزارة ولا للأهداف التي أوجدت من أجلها.

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