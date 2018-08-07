أبرز الأسئلة والاستفسارات الواردة لحساب “التواصل العدلي” والإجابات عليها

أنحاء – متابعات :-
كشفت إحصائية لوزارة العدل أن عدد الزيارات لحساب التواصل العدلي على “تويتر” منذ انطلاقته في 2017 تجاوزت مليون زيارة، كما تجاوز عدد الذين شاهدوا تغريدات الحساب حاجز المليون مشاهد.
وبحسب إحصائية الوزارة، فإن عدد الزيارات للحساب بلغت 1.2 مليون زيارة، فيما بلغ عدد الذين شاهدوا التغريدات المنشورة عبر الحساب 1.1 مليون مشاهد، بينما بلغت ردود الحساب على الاستفسارات الواردة إليه 2335 رداً، و5775 تغريدة تضمنت الإشارة للحساب.
أما عن أبرز الأسئلة التي ترد للحساب، فيجملها الحساب في خمسة أسئلة، تضمنت الاستفسار عن معنى صورة العنوان الوطني عند تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، والاستفسار عن خطوات ومتطلبات عمل وكالة جديدة، والسؤال عن كيفية معرفة الوكالات التي تخص الشخص.
كما تضمنت الأسئلة والاستفسارات الواردة لحساب التواصل العدلي، الاستفسار عن كيفية استخراج صك إلكتروني بناء على صك شرعي صادر من المحكمة العامة، والسؤال الخامس الذي يتردد على الحساب هو: هل هناك حاجة لوجود شهود عند إجراءات الطلاق؟
يذكر أن حساب التواصل العدلي أورد الإجابات على أبرز الأسئلة الواردة، مثلا للسؤال حول معنى صورة العنوان الوطني عند تقديم صحيفة دعوى إلكترونية؛ أوضح الحساب أن المقصد هو إرفاق صورة للعنوان الوطني من “واصل” والذي يمكن الحصول عليه عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبريد السعودي وطباعته.
أما بشأن خطوات ومتطلبات عمل وكالة جديدة، فإن المطلوب الدخول على الخدمات الإلكترونية على بوابة الوزارة، ومن ثم اختيار خدمة تسجيل وكالة وتعبئة المتطلبات، ثم التوجه برقم الطلب لأقرب مكتب عدل.
وحول كيفية معرفة جميع الوكالات التي تخص الشخص، يوضح الحساب أن ذلك يمكن باستخدام خدمة “الاستعلام عن وكالتي”، باستخدام رقم الهوية.
وعن كيفية استخراج صك استحكام إلكتروني، فيجب مراجعة وزارة العدل باصطحاب أصل الصك والهوية الوطنية، أما عن الاستفسار حول الحاجة لشهود عند إجراءات الطلاق، فيرد حساب التواصل العدلي بأنه لا حاجة للشهود عند إجراءات الطلاق، والمطلوب فقط حضور المطلق واصطحاب عقد النكاح.