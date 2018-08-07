7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أمانة الرياض تزيل أكثر من ١٥٠٠ عنصر تلوث بصري بحي البيان شرقي العاصمة
﻿

أمانة الرياض تزيل أكثر من ١٥٠٠ عنصر تلوث بصري بحي البيان شرقي العاصمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – عامر هلابي :-

أزالت أمانة منطقة الرياض ١٥٤٣ عنصر تلوث بصري بحي البيان الواقع ضمن نطاق بلدية الروضة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض الهادف إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة وتوفير السلامة والراحة للسكان.

وأبرز عناصر التلوث البصري التي عالجتها الأمانة في حي البيان تمثلت بإزالة ٥٢١ حوشا عشوائيا للمواشي، و ٤٥٢ غرفة جاهزة مخالفة للأنظمة، و ١٩٥ خيمة نُصبت بطريقة عشوائية، و٢٢ موقعا يستخدم كمزاد للمواشي، ومباسط مخالفة تبيع مواد البناء، إضافة إلى مركبات تمارس البيع بطرق غير نظامية.

وأكد الأمانة أن جهودها لتحسين المشهد الحضري مستمرة في جميع أحياء مدينة الرياض وبالقرب من مداخلها الرئيسية، مشددة على أن العقوبات النظامية ستطال المخالفين وفق ما تنص عليه اللوائح الجزائية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.