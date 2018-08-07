إليسا تفاجئ الجمهور وتكشف عن قصة إصابتها بالسرطان

أنحاء – متابعات :-
فاجأت المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، جمهورها ومتابعيها بتعافيها من مرض “سرطان الثدي”؛ وذلك من خلال ألبومها الجديد “إلى كل اللي بيحبوني”، الذى تضمّن تسجيلًا صوتيًّا لها روت فيه قصتها مع المرض.
وفي تغريدةٍ بالإنجليزية، قالت المطربة اللبنانية: “أنتم السبب وراء قوتي وصحتي.. أنتم قوتي، وهذه القصة هي لأقول: (شكرًا) لكل من يحبني”؛ حيث تضمّنت التغريدة فيديو كليب يحمل اسم الألبوم من إخراج إنجي جمال.
وتخلّل الفيديو كليب، لحظات بكاء إليسا وهي تتحدّث إلى مخرجة العمل عن معاناتها عند سماع خبر إصابتها من الطبيب المعالج، الذي خفّف عنها الحزن بتهوين الأمر إلى حد تستطيع معه المطربة أن تتمسك بالأمل والشفاء التام.
ودعت إليسا في نهاية الفيديو كليب النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حتى يستطعن التخلص من تبعات هذا المرض اللعين الذي يجعلهن منهكات القوى، وهذا ما حدث مع المطربة اللبنانية في حفل دبي منذ 6 أشهر؛ حيث سقطت على المسرح من التعب الشديد.