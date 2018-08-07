7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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استشارات ونصائح للطلبة المبتعثين في كندا

بتاريخ مبتعثون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

لدعم الطلبة الدارسين في كندا.. قدم الاستشاري السعودي عمر اليماني عبر حسابه الشخصي في تويتر عدة استشارات للطلبة السعوديين في حال رغبتهم التوجه للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية.

 حيث قال: ‏قد تكون أمريكا أحد الخيارات المتاحة لهم حسب التخصص وتوفر المقاعد.. وبحكم قضائي ٩ سنوات في أمريكا بين تدريب وعمل كاستشاري، سأسرد بعض النقاط المهمة.

‏أولا يجب أن يعلموا أن  USMLEs مطلوبة للانضمام لأي برنامج تدريب معترف به.. ففي أمريكا كل قسم داخل أي منشأة يعتبر نفسه منشأة منفصلة.. لذلك فإن اتفاقيات الملحقية تكون مع الأقسام وليس مع المركز الطبي كاملا.

أيضا في الغالب تكون الملحقية السعودية بأمريكا قد بدأت بالعمل على محاولة إيجاد مقاعد، مع صعوبة الأمر.. ولكن في حال حيازتك لشهادة ECFMG ابحث عن البرامج الأمريكية التي لا تشارك في NRMP أو ERAS فهذا يعني أنهم قد يقبلوا الاتفاقيات أكثر من غيرهم.. أيضا ابدأ بالتقديم على ERAS في مطلع سبتمبر أو موعد التقديم على الزمالات.. وفي حال حيازتك لشهادة الـ ECFMG تواصل مع من تعرفه في أمريكا ويعمل في نفس تخصصك، ربما يستطيع التحدث مع مدير البرنامج بخصوص انضمامك لهم.

وتابع يقول: برامج الإقامة والزمالة في التخصصات الجراحية ستكون أصعب بمراحل من البرامج غير الجراحية، ولكن الأمر يستحق المحاولة.. وفي حال حيازتك لشهادة ECFMG فان الزمالات عادة قد تكون أسهل من برامج الإقامة.. وفي تواصلك مع البرامج في أمريكا، أرفق سيرة ذاتية حديثة واشرح وضعك بلغة انجليزية قوية واذكر مصطلحات مثل Orphan Resident أو Orphan Fellow هذا المصطلح له أثر قوي حيث يتعاطف معه الكثيرون.

‏ومضى في تغريداته يقول: أعتقد الخطوة المناسبة من الملحقية في أمريكا هي التواصل مع ECFMG و ACGME وتشرح لهم أن لدينا أيتام التدريب من الأطباء المرخصين في أمريكا لعلهم يحثّون البرامج على التوسّع واحتضان المتدربين في كندا.

المصطلح معروف لديهم ويكون نتيجة إقفال برنامج أو مستشفى مما ينتج عنه تيتّم المتدرب.. وانصحكم بالاجتماع والتحدث كمجموعة سواءً مع الجهات المختصة في السعودية أو كندا أو أمريكا أو أي من دول أوروبا.. فالاجتماع تحت صوت المجموعة له تأثير أكبر.

وتابع: دعوني أشرح لكم بالتفصيل مصطلح “المتدرّب اليتيم” فعندما يقفل برنامج في أمريكا أو يُغلق المركز الطبي، أو يخسر، يصبح الأطباء المتدربين (أيتام التدريب) وتقوم ACGME بمنحهم اختيار البرنامج الذي يودّون استكمال تدريبهم فيه، ثم يجبرون ذلك البرنامج على التوسع لاحتواء المتدرب اليتيم.. ولو علمت ACGME و ECFMG بوضع الأطباء الذين أُجبروا على ترك برامج التدريب في كندا (دولة تثق أمريكا في برامج التدريب فيها)، وعلمت بحصول بعضهم على شهادة ECFMG، وقمتم بتضخيم تبعات احتوائهم لكم ووقعها على الإعلام وما فيها من خير للمرضى في العالم وللأطباء ذاتهم، فسيتفاعلون معكم.

وقدم اليماني أيضا عددا من النصائح ‏عند التواصل مع مدراء البرامج.. وأهمها الاختصار، فليس لديهم وقت لقراءة إيميلات طويلة.. وثانيا اتقان التحدث بالإنجليزية، فضعف اللغة يُنفّر أي شخص.. أيضا أظهر نقاط قوتك وقل بثقة أن برنامجهم سيستفيد منك لتفانيك في عملك، فهم يحبون الثقة باعتدال.. وأخيرا استخدم إيميل باسمك الشخصي.

وختاما.. بلغني أن أحد المسؤولين في الملحقية السعودية بكندا، أشار إلى أن بإمكان المبتعث طلب ابتعاث إلى دولة أخرى لدراسة اللغة.. لذلك انصحكم بطلب ابتعاث إلى أمريكا لدراسة USMLEs (خاصةً للمقيمين في التخصصات غير الجراحية).. واطلبوا ابتعاث لدراسة اللغة في دول أوروبا (خاصةً للتخصصّات الجراحية).. و‏للأطباء، اطلب من برنامجك ما يلي.. شهادة بما سبق وتدرّبت فيه.. وتقرير تدريبك (Rotations).. إضافة إلى خطابات توصية من ثلاثة  استشاريين ومدير البرنامج.. والسماح لك باعتبار غيابك عنهم كإجازة وتجميد برنامجك في حال تمكّنت من العودة.. وكذلك مساعدتك لمحاولة إكمال تدريبك في أي بلد حسب اتصالاتهم.

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