7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تصدر 3863 شهادة إعفاء من “الضريبة المضافة” للمسكن الأول خلال شهر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة حتى الآن بلغ 3863 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة نحو 5620 طلباً، وتم رفض 612 طلباً لعدم مطابقتها للشروط، وذلك خلال الثلاثين يوماً الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن جميع الطلبات التي وردت للوزارة تتم دراستها والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الأمر الملكي، القاضي “بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول”.

وكانت الوزارة والهيئة العامة للزكاة والدخل دعتا المواطنين الشهر الماضي لتسجيل طلبات الإعفاء من ضريبة السكن الأول من خلال الرابط (vat.housing.sa)، ومن ثم إصدار شهادة إلكترونية تثبت استحقاقهم.

حيث تتولى “الإسكان” معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ومن ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة، بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

وأشارت في حينه إلى أن جميع المستفيدين المدرجين رسمياً في قوائم الوزارة الحالية أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبيّنة أن أيّ مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.

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