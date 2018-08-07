7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة” تبدأ إصدار سجلات تجارية دون شرط الحصول على تراخيص الجهات المشرفة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء بدء إصدار السجلات التجارية، دون اشتراط الحصول على تراخيص الجهات المشرفة على الأنشطة.

ويمكن هذا الإجراء التاجر من إصدار السجل، بحيث تكون له هويته التجارية، التي تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته.

يذكر أن شروط فتح السجل التجاري أن يتجاوز عمر صاحب السجل 18 عاماً، وألا يرتبط بوظيفة حكومية.

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