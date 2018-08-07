أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»التحالف ردا على «اسوشيتد برس»: روايتكم خاطئة وبلا أدلة أو حقائق مقنعة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وزير الداخلية اليمني: ميليشيا الحوثي تعيش أسو...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أكد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش أسوأ حالاتها وتتقهقر
-
صور | طفل عمره 12 عاما يلتحق بالجامعة في المك...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- أعلنت كلية العلوم بالجامعة الوطنية المستقلة قبول طفل عمره اثني عشر عاما للدراسة بها،
-
الرئيس الفلسطيني: نقف مع المملكة ضد التدخل ال...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة العربية
-
الجامعة العربية تساند موقف المملكة الرافض لتد...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الاثنين مساندتها لموقف المملكة