7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التقاعد” تعلن تقديم موعد صرف معاشات الشهر الجاري

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس عام 2018، إلى يوم الخميس الموافق 16 أغسطس بدلاً من الخامس والعشرين منه.

وأوضحت المؤسسة أنها قررت تقديم موعد صرف المعاشات؛ وذلك لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى.

وأكدت أن تقديم الصرف يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة للمتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

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