6 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الجبير” يعلق على قرار المملكة بتجميد التعاملات مع كندا وسحب السفير
﻿

“الجبير” يعلق على قرار المملكة بتجميد التعاملات مع كندا وسحب السفير

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، ونتعامل مع ذلك بكل حزم.

جاء ذلك تعليقاً على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما سمّته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وحثّ السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً، وما تبع ذلك من ردة فعل للحكومة السعودية من تعليق للتعاملات وسحب للسفير.

وأشار الجبير في تصريح له اليوم (الاثنين) إلى أن الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بياناً أمس أعلنت فيه تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، وإمهال السفير الكندي بالمملكة 24 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفير المملكة لدى كندا للتشاور معه.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.