7 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع مسيرة تابعة للميليشيا ‏الحوثية في تعز

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة للميليشيا ‏الحوثية الانقلابية في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني “إن وحدات من الجيش تابعة ‏للواء اثنين وعشرين ميكا والمتمركزة في جبل صبر أسقطت ‏طائرة استطلاع دون طيار إيرانية الصنع”.

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