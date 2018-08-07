7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يقصف ‏مواقع للحوثيين في صرواح

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

قصفت قوات الجيش اليمني، ‏مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية ‏غربي محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن مدفعية الجيش اليمني شنت قصفا ‏مكثفا استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في ‏جبهة المشجح بمديرية صرواح.‏

وأضافت المصادر طبقا لما نشره موقع / 26 سبتمبر/ ‏التابع للجيش اليمني أن القصف جاء تزامنا مع قصف ‏آخر بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات المليشيا ‏الحوثية في المنطقة ذاتها ،مما أسفر عن خسائر كبيرة لحقت بالمليشيا ‏الحوثية في صفوف مسلحيها وعتادها الحربي.

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