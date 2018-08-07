7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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«الخارجية» توضح لرؤساء البعثات الدبلوماسية وجهة نظر المملكة تجاه الموقف الكندي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

دعت وزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء، رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، حيث التقى بهم وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بالإنابة السفير جمال بن حسين عقيل.

وجرى خلال الاجتماع إيضاح وجهة نظر المملكة تجاه الموقف الكندي الذي يعد تجاوزاً غير مقبول على أنظمة وإجراءات المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها ومخالفة صريحة لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.

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