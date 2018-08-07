7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض.. الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة المركبات لتفكيكها وبيع أجزاء منها كقطع للغيار

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيلٍ عصابي مكون من 12 متهماً، امتهنوا سرقة المركبات وإخفائها في مواقع نائية واستراحات مستأجرة لتفكيكها وبيع أجزاء منها كقطع للغيار.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المقبوض عليهم تسعة مواطنين ويمنيين وسوداني، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتم القبض عليهم تباعاً في أوقات مختلفة خلال الفترة من 8-10/ 11/ 1439هـ بحي طويق غرب الرياض.

وأضاف أنهم أقروا بما نسب إليهم، موزعين الأدوار فيما بينهم، وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المركبات المسروقة، حيث جرى إيقافهم، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

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