أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الرياض.. الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة المركبات لتفكيكها وبيع أجزاء منها كقطع للغيار
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