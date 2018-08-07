7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السعودية للكهرباء” تنصح باتباع هذه الإجراءات حال انقطاع الكهرباء ليلاً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي في المنزل ليلاً عادةً ما يرجع إلى وجود أحمال زائدة، أو تماس كهربائي، أو عطل في الشبكة العامة.

وأوردت الشركة عدة خطوات وخيارات يمكن اتباعها أو اللجوء لها لإعادة التيار الكهربائي إلى المنزل في حال انقطاعه ليلا، تضمنت:

– إطفاء الأجهزة الكهربائية ذات الأحمال الكبيرة كالمكيفات وغيرها حتى يتم تقليل الأحمال لإرجاع الكهرباء بسهولة، وكذلك للحفاظ على سلامة الأجهزة عند عودة الكهرباء المفاجئة، مع إمكانية الإبقاء على بعض الإنارة في وضع التشغيل لمعرفة عودة الخدمة.

– التأكد إن كان الانقطاع خاصاً بالمنزل أو جزء منه أو أنه عام، وذلك من خلال رؤية إنارة الشارع والجيران.

– في حالة كون الانقطاع خاصاً بالمنزل أو جزء منه؛ فإن ذلك يرجع إلى زيادة في الأحمال أو وجود قصور في الدائرة الكهربائية “تماس كهربائي”.

– فحص قواطع الكهرباء في لوحة التوزيع الفرعية بحيث تعيد القاطع الفاصل من وضع “OFF” إلى وضعه التشغيلي “ON”، فإذا فصل مرة أخرى فاستدع كهربائياً مختصاً لفحص الموصلات الكهربائية وإصلاح العطل.

– في حالة معرفة أن الانقطاع في الشبكة العامة يرجى الاتصال بمكتب الطوارئ على الهاتف رقم (933).

– تأمين مصدر تغذية محمول مثل “كشاف شحن للطوارئ بالمنزل” لاستخدامه ليلاً عند الحاجة.

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