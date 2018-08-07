7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السودان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الخرطوم – واس :-

أعربت جمهورية السودان عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السودانية:” إن إدانة السودان ورفضه الادعاءات الكندية يأتي متسقاً مع موقفه الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها، بجانب محاولات فرض إملاءات عليها مهما جاءت شاكلتها وتحت أية ذريعة.

وأكد البيان أن السودان يؤيد الإجراءات التي اتخذتها المملكة لردع مثل هذه التدخلات المستهجنة في شؤونها الداخلية، في ظل سيادة حكم القوانين التي ارتضتها لحفظ مجتمعها وسلامها الأهلي وسيادتها.

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