7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العثور على الشاب السعودي المفقود في إسطنبول منذ أسبوع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

عثرت الأجهزة الأمنية في تركيا على الشاب السعودي، الذي فقدته أسرته في مطار اسطنبول قبل أكثر من أسبوع بينما كانوا في طريق عودتهم إلى المملكة.

وذكرت مصادر أن عائلة الشاب سالم الحربي تلقت اتصالاً يفيد بالعثور عليه في أحد المستشفيات في تركيا، مشيرةً بحسب “سبق” إلى أنه سيعود إلى جدة بعد استكمال الإجراءات النظامية.

وكان الحربي (28 عاماً) الذي يعاني من اضطرابات نفسية اختفى فجأة أثناء وجوده مع أسرته في مطار اسطنبول، وأبلغ ذووه أجهزة الأمن والسفارة السعودية بأنقرة لمساعدتهم في العثور عليه، فيما صرح شقيقه أمس أن كاميرات المراقبة في المطار أظهرت اثنين من أفراد الأمن وهما يقتادانه إلى مترو المطار لعدم وجود أوراق ثبوتية بحوزته، حيث كان قد تركها مع والدته قبل اختفائه.

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