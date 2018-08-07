6 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الملحقية الثقافية في كندا تطالب الدارسين على حسابهم الخاص سرعة العودة إلى المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

طالبت الملحقية الثقافية السعودية في كندا جميع المواطنين المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص المسارعة في إنهاء جميع الارتباطات والتقدم بطلب تذكرة عودة للمملكة خلال شهر من تاريخه.

وقالت الملحقية عبر حسابها الرسمي على (تويتر) “إشارة إلى الأمر السامي الكريم القاضي بإيقاف كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، وعدم بقاء أي مبتعث أو متدرب بنهاية صيف هذا العام 1439هـ، عليه نأمل من الجميع المسارعة في إنهاء جميع الارتباطات والتقدم بطلب تذكرة عودة للمملكة خلال شهر من تاريخه عن طريق بوابة سفير وفق المتبع”.

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