7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الوليد للإنسانية” توقع اتفاقية لتوفير 7 آلاف سيارة “فورد” للفئات الأكثر احتياجاً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وقعت مؤسسة الوليد للإنسانية مذكرة تعاون مشترك مع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، لتوفير 7 آلاف سيارة لمشروعي الإسكان التنموي والسيارات اللذين تتبناهما المؤسسة.

وأوضحت مؤسسة الوليد للإنسانية أن الاتفاق يأتي استكمالاً للمشروعين اللذين انطلقا منذ العام 2015، ويهدف لتوزيع 10 آلاف سيارة و10 آلاف مسكن للفئات الأكثر احتياجاً في جميع مناطق المملكة خلال 10 سنوات، على أن يجري توزيع ألف سيارة كل عام.

وتضمن الاتفاق توفير 200 سيارة إضافية بمواصفات خاصة تتناسب مع نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمن تأهيل وتدريب 100 شاب وفتاة في مجال تسويق ومبيعات السيارات والعمل في مجال الميكانيكا وقطع الغيار، إضافة إلى تمويل ودعم المشاريع الصغيرة الخاصة لورش تصليح السيارات للمتميزين من الشباب.

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