7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليابان تحذر مواطنيها من إعصار قوي يقترب من شرق البلاد

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

طوكيو – واس :-

حذرت الحكومة اليابانية اليوم المواطنين من اقتراب إعصار قوي من شرقي البلاد ، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن إعصار شانشان يتجه نحو سلسلة جزر إيزو جنوب العاصمة طوكيو، متوقعة أن يقترب من المناطق التي تواجه المحيط الهادئ بعد غد الخميس.

ومن المنتظر أن هطول الأمطار الغزيرة والرعد في الغالب في شرق ووسط اليابان اعتبارًا من ظهر اليوم مع توقع هطول أمطار غزيرة من الأربعاء حتى الخميس.

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