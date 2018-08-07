7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: كل من يتعامل تجاريا مع إيران لن يتعامل معنا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران “هي الأشد على الإطلاق”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى، وكل من يجري معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك!”

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