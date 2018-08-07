تعرّف على وظيفة حارس الحجر الأسود.. ولماذا يستبدل كل ساعة؟

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من المعروف أن الحجر الأسود يعد جزء أساسي من الكعبة المشرفة، ويحرص الطائفون على استلامه وتقبيله، ما يزيد من درجة الازدحام والتزاحم حوله، لذلك يوجد رجل أمن مهمته حراسته، يعرف بـ”حارس الحجر الأسود”.
ما هي مهام “حارس الحجر الأسود” بجانب مهامه الأمنية لحفظ سلامة الطائفين حول الكعبة وفي منطقة الحجر الأسود، وكيف يمارس مهام وظيفته:
أولاً: يقف حارس الحجر الأسود في مكان مرتفع بجوار الحجر، كي يتمكن من مراقبة المقبلين نحو الحجر.
ثانيا: يوجد الحارس على مدار 24 ساعة ويستبدل بآخر كل ساعة، وذلك للحفاظ على مستوى أداء وتركيز الحارس في هذا الموقع الحساس.
ثالثاً: يساعد ضيوف الرحمن على استلام الحجر الأسود وتقبيله ويرشدهم إلى الطريقة الصحيحة والشرعية لذلك.
رابعا: من ضمن مهامه – لحفظ الأمن والسلامة – إبلاغ زملائه في حال حصول سقوط أو إغماء لأحد ضيوف الرحمن كي يجري إسعافه سريعاً.