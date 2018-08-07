7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توجيهات للجهات الحكومية بالتحول إلى التعامل الإلكتروني للارتباط آلياً بديوان المراقبة العامة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

كشفت صحيفة عن صدور توجيهات إلزامية إلى الوزارات والجهات الحكومية بالشروع في التحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني؛ وذلك تمهيداً للارتباط آلياً مع ديوان المراقبة العامة.

وتضمنت التوجيهات، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أرشفة الوثائق والمستندات والعقود والقرارات والخطابات الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية إلكترونياً، وربطها بأنظمتها المالية والإدارية في نظام آلي يساعدها على سرعة الوصول إليها.

كما تضمنت أن يكون الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية “شامل”، وأن يقوم برنامج التعاملات الحكومية “يسر” بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية، مع التأكيد على سعي الديوان لامتلاك أداة الربط وإتاحتها للجهات دون تكاليف إضافية على تلك الجهات.

وشملت التوجيهات أن يجري ديوان المراقبة العامة مسحاً شاملاً لجميع الجهات الحكومية لوضع خطة زمنية للانتهاء من عملية الربط، وخطة زمنية أخرى للاستغناء عن الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية واعتماد الوثائق والبيانات والمستندات الآلية وتبادلها آليًا عبر منظومة شاملة.

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