7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حكم بالقتل تعزيراً لمواطن أدين بالخروج على سلطات الدولة وتنفيذ هجمات مسلحة ضد نقاط أمنية بالقطيف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالقتل تعزيراً بحق مواطن، بعد أن أدانته بالإرهاب؛ لمحاولته اغتيال رجل أمن، ومشاركته في تنفيذ عدة هجمات مسلحة على نقاط ضبط أمني بمحافظة القطيف.

وتضمنت التهم التي أدين بها، قيامه بالاشتراك مع آخرين في تهريب 70 صندوقا من الأسلحة والذخائر من دولة مجاورة إلى داخل المملكة، وإخفائها في مزارع من القطيف لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الأمن.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المدعى عليه ثبت خروجه المسلح ضد الدولة، إضافة لسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب وترديده عبارات مناوئة للدولة، وتستره على مطلوبين أمنياً.

وأضافت أن المدعى عليه شارك في الاستيلاء على عددٍ من السيارات لاستخدامها في أنشطتهم المشبوهة وثبوت تمويله للإرهاب، ومشاركته في إحراق إطارات المركبات بقصد إثارة الشغب.

كما ضُبط بحوزته 4 رشاشات ومسدسين “نصف” ومسدس “ربع” غير مرخصة، بالإضافة لإدانته بالمتاجرة في المخدرات وتستره على من يتعاطونها، وتعاطيه الحشيش المخدر، وارتباطه بعلاقة محرمة مع عاملة منزلية، وإحضارها لشخص آخر لممارسة الفاحشة معها مقابل تزويده بمعلومات عن تحركات رجال الأمن.

ونظراً لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قـتل رجال الأمن وقيامه بنقل الأسلحة وإخفائها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً .

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