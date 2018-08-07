7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دراسة: الإفراط في النوم قد يؤدي إلى الموت

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أنحاء – وكالات :-

وجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة الجمعية الأميركية للقلب، أن النوم أكثر من 10 ساعات يوميا يزيد من احتمالات الموت بالجلطات بنسبة 56% فيما يرفعها إلى 49% بأمراض القلب.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة التي شملت 3 ملايين شخص من عام 1970 حتى 2017، وهو محاضر سريري في أمراض القلب في جامعة كيلي الدكتور تشون شينغ كواك: “للدراسة تأثير هام على الصحة العامة من حيث أنها تظهر أن النوم المفرط هو علامة على وجود مخاطر قلبية وعائية مرتفعة”.

ونبه كواك إلى ضرورة ربط عوامل الخطورة المرتفعة بالإصابات القلبية وانقطاع التنفس أثناء النوم وهو اضطراب خطير، بالنوم المفرط.

وقام باحثون من جامعة كيلي، وجامعة مانشستر، وجامعة ليدز، وجامعة إيست أنجليا بمراجعة 74 دراسة، أظهرت أن أولئك الذين يقضون ساعات طويلة في النوم كانوا أكثر عرضة للوفاة خلال العقود التي تمت دراستها.

ووجدت الدراسة التي امتدت 11 عاما أن الأشخاص الذين تجاوزت ساعات نومهم أكثر من تسع ساعات لديهم فرصة أكبر بنسبة 25 ٪ بالموت من جميع الأسباب.

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