6 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة المملكة في أبوجا تفند تصريحات مفوضية الحج النيجيرية حول عدد الحجاج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت سفارة المملكة في نيجيريا بياناً فنّدت فيه ما صدر عن رئيس مفوضية الحج النيجيرية الذي قال فيه إن قلة عدد الحجاج النيجيرين هذا العام بسبب الإغلاق المبكر للتسجيل من قبل سلطات المملكة، معبرةً عن استنكارها لهذه التصريحات المغلوطة والعارية تماما عن الصحة.

وقالت إن سفارة المملكة العربية السعودية تشعر بالأسف البالغ من التصريح الصادر من مفوضية الحج النيجيرية المتضمن ما نُسب لرئيس المفوضية، السيد عبد الله محمد مختار، أنه من المتوقع أن يؤدي 55 ألف حاج نيجيري فريضة الحج لهذا الموسم مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الحجاج 70 ألف حاج، وأن هذا التراجع نتيجة لما وصفه بالإغلاق المبكر لعملية تسجيل الحجاج النيجيريين من قبل السلطات السعودية.

وأضافت السفارة في البيان الصادر عنها اليوم (الاثنين) أن سفارة المملكة في أبوجا تستنكر ما جاء بالتصريح المشار إليه، والذي تغافل عن الحقائق المؤكدة بأن باب التسجيل للحجاج النيجيريين متاح من قبل السلطات السعودية منذ وقت مبكر من هذا العام.

وأكثر من ذلك وبناء على طلب الجهات النيجيرية المختصة لتمديد فترة تسجيل الحجاج واستجابة لذلك الطلب وتقديرا للظروف التي أوضحتها مفوضية الحج النيجيرية بطلب التمديد، قامت السلطات السعودية بتمديد فترة التسجيل مرتين، الأمر الذي يؤكد أن التأخير في تسجيل الحجاج النيجيريين ناتج من قبل هيئة الحج النيجيرية.

وأكدت السفارة أن ما تم التصريح به يفتقر الى الحقيقة وعارٍ عن الصحة ولا يعكس الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجاج عامة والحجاج النيجيريين خاصة.

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