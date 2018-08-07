شرطة جدة تطيح بمزوّرين من جنسية عربية في مكة.. وهذا ما يتقاضونه مقابل تصريح العمل المزور

أنحاء – متابعات :-
تمكّن رجال البحث الجنائي بشرطة جدة، أمس الاثنين، من الإطاحة بشبكة تزوير مكوّنة من 4 مقيمين يحملون جنسية عربية، لتورّطهم في تزوير تصاريح دخول العمالة إلى المشاعر المقدسة، وذلك داخل أحد المنازل بحي بني مالك بالمحافظة.
وضبطت شرطة المحافظة بحوزة المتهمين 1000 تصريح جاهزة للبيع، قيمة كل تصريح 500 ريال، فيما تبيّن أنهم نجحوا في توزيع 200 تصريح مزور قبل إلقاء القبض عليهم، حيث ربحوا قرابة 100 ألف ريال، إضافةً إلى 700 تصريح جاهزة للطباعة، حيث كانت ستصل أرباحهم إلى قرابة 350 ألف ريال.
فيما تم ضبط 200 بطاقة موظف حملات الحج و400 بطاقة موظف في الهدي والأضاحي و300 بطاقة للإعاشة والتغذية، بحوزة المقيمين الأربعة الذي أقرّوا بارتكابهم الجريمة وتمت إحالتهم للنيابة العامة.
كما عمد التشكيل العصابي إلى تزوير 600 سوار معصم وتعليقات للبطاقة على الصدر في معمل للطباعة بنفس الحي مالك جدة، حيث كان المزورون يطلبون “صورة من الإقامة” و”صورة شخصية” و”مبلغ 500 ريال”، لإصدار بطاقة تخول للعميل المرور عبر نقاط التفتيش على أنه يعمل في المشاعر المقدسة.