7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صدور حكم لصالح 273 موظفاً بـ”مياه القصيم” يمنحهم 65 مليونًا بدل سكن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أصدرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم قراراً بأحقية 273 موظفاً من التشغيل الذاتي بفرع المياه بالقصيم في الحصول على بدل سكن، وذلك بعد أن ظلوا يطالبون الفرع بذلك لأكثر من 30 عاماً.

وفصلت الهيئة في القضية بالحكم لصالح الموظفين، مستندة على لائحة الجزاءات والمكافآت في برنامج تشغيل وصيانة المياه التابع لمصلحة القصيم التي نصت على أن يُصرف للعامل سنوياً في حال عدم تأمين سكن له ما يعادل أجر ثلاثة أشهر، على ألا يقل عن 8 آلاف ولا يزيد على 30 ألفاً.

وقد تم تأييد القرار من الديوان الملكي، وطبقاً لصحيفة “سبق”، فإن إجمالي مبلغ بدل سكن الموظفين سيبلغ نحو 65 مليون ريال، لافتة إلى أنه يُتوقع أن يرفع موظفو التشغيل الذاتي بمديريات المياه في المناطق الأخرى دعاوى مماثلة للحصول على بدل سكن أسوة بموظفي القصيم.

وعقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اجتماعاً لصرف المستحقات وتعديل لائحة الجزاءات والمكافآت، وبقية لوائح برامج التشغيل والصيانة.

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