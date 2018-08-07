6 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | ضبط عدد من المخالفات خلال جولات تفتيشية على مشاغل الأزياء النسائية بالطائف.. من بينها “شيشة معسل”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفذ القسم النسائي بأمانة الطائف بالتعاون مع بلدية غرب جولات تفتيشية على عدد من مشاغل الأزياء النسائية ومرافق التجميل، ضُبط خلالها عدد من المخالفات.

وجاء من بين المخالفات التي تم ضبطها وتأتي ضمن برنامج رقابي تنفذه البلديات الفرعية، وجود شيشة المعسل داخل تلك المرافق، حيث يُشتبه في تقديمها لمن يطلبها، أو استخدامها من قبل العاملات.

كما ضُبطت العديد من المواد التجميلية المقلدة وغير المعروف مصدرها، وهو ما يعني أنها تشكّل خطورة على صحة مستخدماتها، بخلاف أن المياه المستخدمة في البخار ملوثة وغير صالحة، وبعض المخالفات الأخرى التي تم ضبطها.

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