6 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | طفل عمره 12 عاما يلتحق بالجامعة في المكسيك

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أعلنت كلية العلوم بالجامعة الوطنية المستقلة قبول طفل عمره اثني عشر عاما للدراسة بها، ليصبح أصغر دارس لديها على الإطلاق.

والتحق الطفل “كارلوس سانتاماريا دياز” بكلية العلوم لدراسة فيزياء الطب الحيوي ومن المنتظر بدء دراسته في وقت لاحق هذا الشهر.

لفت “سانتاماريا” الأنظار إليه وجذب اهتمام المؤسسة الأكاديمية وهو لا يزال في التاسعة من عمره وأكمل بالفعل دراسة دبلوما في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

ونقلت “فرانس برس” عن “سانتا ماريا” في مؤتمر صحفي – عقد في الثالث من أغسطس/آب” الجاري – تصريحه بأنه شغوف للعلم، ولكنه يرفض وصفه بـ”العبقري”.

وأعرب “الطفل العبقري عن أنه يحب القراءة كثيرا ومن أبرز ما قرأه رواية “مائة عام من العزلة” للكاتب “جابرييل جارسيا ماركيز”.

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