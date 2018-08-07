فيديو | حراس أردوغان يحملون صواريخ مضادة للطائرات أثناء زيارته لأحد المساجد

أنحاء – متابعات :-
ظهر أفراد من فريق الحراسة الخاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهم يحملون أسلحة غير معتاد على رؤيتها بيد الحراس الشخصيين للقادة السياسيين.
وبدا في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام تركية أحد الحراس المكلفين بتأمين زيارة أردوغان لأحد المساجد وهو يحمل على كتفه قاذف صواريخ مضادة للطائرات.
وأكدت صحف تركية أن بعض الأفراد في فريق حراسة أردوغان انتشروا في أرجاء متفرقة حول المسجد، وظهرت معهم صواريخ مضادة للطائرات، مفسرين بأن هذه التدابير الأمنية تأتي بعد محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي مادورو بواسطة متفجرات محمولة على طائرة درونز أثناء إلقائه خطاباً في حفل عسكري قبل أيام.
وكان أردوغان قام بتفقد أعمال بناء المسجد الذي تم تشييده على قمة جبل “تشاملجا” المطل على الجانب الآسيوي من إسطنبول، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، ضمن إجراءات وتدابير أمنية مشددة.