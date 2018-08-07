7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في كرنفال جماعي.. جدة تزف 1400 شاب وفتاة غدًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

تشهد محافظة جدة غداً الأربعاء حفل زواج جماعي لتزويج 1400 شاب وفتاة، الذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وأوضح رئيس الجمعية أحمد آل سلطان العمري أن الحفل سيكون بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، نيابةً عن راعي الحفل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأضاف العمري إلى أن تنظيم الجمعية لمشروعات الزواج الجماعي يهدف لتيسير الزواج وتخفيض الأعباء المالية على الشباب، مبيناً أن هذه المشاريع تأتي نتيجة للتعاون بين الجمعية ورجال الأعمال والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن حفل فرح جدة الأول الذي تم تنظيمه عام 1422هـ شهد زواج (20) شاباً وفتاة، وأن هذا العام يتم الاحتفاء بوصول عدد المستفيدين من المبادرة إلى (15670) شاباً وفتاة.

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