7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات : ــ

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الاثنين في تغريدة على تويتر إن الإمارات العربية المتحدة تقف مع السعودية في ”دفاعها عن سيادتها“، وذلك بعد أن جمدت المملكة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا.

وقطعت السعودية العلاقات بعد أن حثتها أوتاوا على الإفراج عن نشطاء حقوقيين معتقلين. كما استدعت الرياض سفيرها وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد.

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