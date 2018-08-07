7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»كيف تحمي نفسك على شبكات “واي فاي” العامة؟
﻿

كيف تحمي نفسك على شبكات “واي فاي” العامة؟

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

تُمثل شبكات الواي فاي العامة Public Wi-Fi Networks خطورة بالغة على مستخدميها، فهناك ضحايا بالآلاف وحوادث اختراق كثيرة تحدث دائمًا في الأماكن ذات شبكات الاتصال المجانية المشتركة، وأغلبية شبكات الاتصال المفتوحة الموزعة للانترنت سواء في المقاهي أو في الأماكن العامة معرضة دائمًا لخطر الاختراق الكلي بل واختراق هاتفك أو حاسوبك كذلك بسهولة بالغة!

تعد شبكة الواي فاي Wi-Fi العامة أقل أمانًا من الشبكة الشخصية الخاصة بك، لأنك لا تعرف من قام بإعدادها، أو من يتصل بها. فمن الناحية العملية لا تلجأ إلى استخدامها في أي وقت؛ ومن الأفضل استخدام هاتفك الذكي كنقطة اتصال بدلاً منها، ولكن إذا اضطررت إلى استخدمها لا يزال بإمكانك الحد من ضررها عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:

1- لا تثق في أي شبكة وخاصة الشبكات المفتوحة للعموم

شبكات الواي فاي المفتوحة للعموم، تمثل كارثة على أمنك وخصوصيتك حيث أن البيانات المرسلة والمستلمة من خلالها غير محمية بالتشفير، وبالتالي فمن الممكن أن تكون عرضة لمخاطر الاختراق بكل سهولة، لذلك حيثما أمكن التزم بشبكات معروفة، وإذا استطعت التزم بعدد قليل من شبكات الواي فاي العامة بقدر الإمكان فكلما زاد عدد الشبكات التي تسجّل الدخول إليها، زادت احتمالية أن تتعثر في واحدة تُعرضك لاختراق يؤدي إلى سرقة كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان والبيانات المهمة الخاصة بك.

2- احرص على تصفحك مواقع تدعم بروتوكول التشفير Https

يتيح لك حاليًا متصفح جوجل كروم معرفة متى يستخدم الموقع الذي تزوره اتصال HTTP غير مشفر بدلاً من تشفير HTTPS عن طريق وضع علامة “غير آمن” سابقًا، وهذا التحذيرمهم جدًا لمستخدمي شبكات الواي فاي العامة.

عند تحميل موقع ويب يستخدم برتوكول HTTP لا يكون اتصالك بالموقع مشفرًا، وهذا يعني أن أي شخص على الشبكة يمكنه الاطلاع على معلوماتك أو حتى تعديل محتويات الموقع قبل أن يصل إليك، ولكن باستخدام HTTPS يتم تشفير اتصالك بالموقع لذلك يتم حظر المتطفلين وستكون بياناتك الشخصية – مثل كلمات المرور أو معلومات بطاقة الائتمان – محمية عندما يتم إرسالها إلى الموقع.

3- لا تعطي الكثير من المعلومات عنك لهذه الشبكات

كن حذرًا للغاية من الاشتراك عند اتصالك بشبكة واي فاي العامة إذا تمت مطالبتك بالحصول على مجموعة من البيانات الشخصية، مثل عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، إذا كنت مضطرًا تمامًا للاتصال بشبكات مثل هذه فكّر في استخدام بيانات بديلة مثل عنوان بريد إلكتروني بديل وليس البريد الأساسي.

4- قم بتعطيل خصائص مشاركة الملفات كـ File Sharing و AirDrop

عند استخدامك شبكة عامة ستحتاج إلى تعديل بعض الميزات من أجل حمايتك مثل ميزات مشاركة الملفات، ويمكنك فعل ذلك لو أنت من مستخدمي أجهزة الويندوز من خلال الانتقال إلى مركز الشبكة والمشاركة Network and Sharing Center، ثم تغيير إعدادات المشاركة المتقدمة Change advanced sharing، ثم إيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات.

أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة ماك، يمكنهم الانتقال إلى تفضيلات النظام System Preferences، ثم اختيار مشاركة Sharing، وألغ تحديد كل شيء، ثم توجه إلى Finder، واضغط على AirDrop، وحدد السماح لي بالاكتشاف بواسطة: لا أحد ـــ Allow me to be discovered by: No One.

وبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس iOS، كل ما عليهم البحث عن AirDrop في مركز التحكم وإيقاف تشغيله. وبذلك لا يمكن لأحد في مكان قريب أن يصل إلى ملفاتك، أو يرسل إليك ملفات ضارة تسهل عملية اختراق جهازك.

5- احرص على استخدام خدمات الـ VPN

تعتبر الحيلة الأكثر فعالية للبقاء آمنًا على شبكات الواي فاي العامة هي تثبيت شبكة الـ VPN الشبكة الخاصة الافتراضية على أجهزتك، والتي ستسمح لك بالاتصال المشفر بشبكة أخرى افتراضية ثم الاتصال من خلالها بتلك الشبكات العامة، فهي تُشفر البيانات التي تُرسل من وإلى الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الخاص بك وتربطك بخادم آمن، مما يجعل من الصعب معرفة ما تقوم به على الإنترنت أو الحصول على بياناتك الخاصة بواسطة الأشخاص الآخرين على الشبكة، أو أي شخص يشغل الشبكة.

6- احرص على تحديث برنامج الحماية الخاص بك أو أي برامج أخرى

في السنوات القليلة المقبلة، عندما يتم إعتماد معيار WPA3 على أنه بروتوكول الأمان الجديد للشبكات اللاسلكية سيوفر لشبكات الواي فاي العامة المزيد من وسائل الحماية المدمجة، حتى ذلك الحين تعتمد العديد من عمليات الاختراق على الإصدارات القديمة من البرامج، لذا تأكد من تشغيل جميع تحديثات البرامج على الكمبيوتر المحمول أو الهاتف قبل الخروج، بالإضافة إلى ذلك لا تقم بتنزيل أو تثبيت أي شيء جديد على شبكة الواي فاي العامة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.