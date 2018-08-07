7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع مبتعث سعودي إثر حادث بدراجته النارية في أمريكا

بتاريخ حوادث ،مبتعثون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

لقي مبتعث سعودي في أمريكا مصرعه السبت الماضي، وذلك إثر ارتطام دراجة نارية كان يقودها بسيارة في أحد شوارع مدينة أوريم التابعة لولاية يوتا الأمريكية.

وبحسب رئيس اتحاد الطلاب السعوديين بجامعة يوتا فالي، نايف العنزي، فإن المبتعث ويدعى يزيد بن سعد العتيبي، كان طالبا في مرحلة البكالوريوس تخصص تقنية معلومات، وكان مشرفاً على القسم الاجتماعي لاتحاد الطلبة السعوديين بالجامعة.

وأضاف أن العتيبي كان من الطلاب الناشطين وله العديد من المشاركات الطوعية، مشيراً إلى أن آخر عمل تطوعي له كان مشاركته في تنظيف مسجد مدينة أوريم.

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