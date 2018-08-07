مصرع مبتعث سعودي إثر حادث بدراجته النارية في أمريكا

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | أحد حراس الرئيس الفنزويلي يقف ببرود “...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- بينما أسرع عدد من الحراس والشرطة الفنزويلية لحماية الرئيس نيكولاس مادورو، بعد سماع صوت
-
فيديو وصور | تحرير 11 طفلاً احتُجزوا في صحراء...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أنقذت شرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية 11 طفلاً مصاباً بسوء التغذية تم إخضاعهم لظروف
-
آسيويون يقتلون إمام مسجد بالبحرين ويقطّعون جث...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أقدم آسيويون يقيمون بالبحرين على قـتل إمام مسجد بالمحرق وتقطيع جثـته إلى أجزاء ووضعها
-
فيديو | لحظة اغتيال مسلحين لعراقي في وضح النه...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ وثق مقطع فيديو مستخرج من كاميرات المراقبة لحظة مهاجمة مسلحين لشاب في وضح