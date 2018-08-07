7 أغسطس 2018 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكة المكرمة.. الدوريات الأمنية تضبط وافديْن يديران مصنع خمور داخل حوش مهجور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبط وافدين من الجنسية الإثيوبية يديران وكراً لتصنيع الخمور على طريق الصهوة بالجعرانة، كما تم مصادرة 61 برميلاً كبيراً سعة 55 لتراً مليئة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى 90 قارورة كبيرة جاهزة للتوزيع.

واشتبهت إحدى دوريات رجال الأمن أثناء القيام بعملها، بأشخاص يخرجون من حوش مهجور واقع على طريق الصهوة بالجعرانة، وعند مداهمة الموقع اتضح أنه وكر لتصنيع الخمور، وتم العثور على وافدين منشغلين في إعداد الخمور، ووجد داخل الوكر 60 برميلاً كبيراً سعة 55 لتراً مليئة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى 90 قارورة كبيرة جاهزة للتوزيع.

وأعد رجال الأمن بإعداد محضر بالواقعة وطلب مندوب هيئة الأمر بالمعروف ومندوب أمانة العاصمة المقدسة إتلاف المضبوطات، فيما تم تسليم الوافدين لمركز شرطة الشرائع لإكمال اللازم بحكم الاختصاص، حسب “سبق”.

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