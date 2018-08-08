“أمانة تبوك” تتفاعل مع شكوى سكان حي ضد “مسؤول” أغلق شارعًا عامًّا وضمه إلى ممتلكاته

أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“أمانة تبوك” تتفاعل مع شكوى سكان حي ضد “مسؤول” أغلق شارعًا عامًّا وضمه إلى ممتلكاته
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