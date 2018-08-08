8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أمانة تبوك” تتفاعل مع شكوى سكان حي ضد “مسؤول” أغلق شارعًا عامًّا وضمه إلى ممتلكاته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تفاعلت أمانة منطقة تبوك مع شكوى قدمها مواطن ضد آخر أغلق شارعًا عامًّا وضمّه إلى ممتلكاته؛ ما تسبب في التضييق على سكان الحيّ.

وقال الشاكي إن الممر المغلق يبلغ عرضه 8 أمتار، واصفًا المتعدي عليه بـ”مسؤول”، وموضحًا أن سكان الحي يضطرون إلى عكس أحد الشوارع الرئيسية للوصول إلى الخدمات بسبب هذا التعدي.

وزود المواطن صاحبُ البلاغ الأمانةَ بخريطة لموقع التعدي توضح بالتحديد مكان الممر المغلق؛ ما دفع الأمانة إلى إرسال فِرَقها المتخصصة للتحقق من البلاغ.

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