7 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأرصاد” تحذر من استمرار تدني الرؤية بسبب الغبار في منطقة الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار تدني الرؤية الأفقية في منطقة الرياض بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت أن الحالة تشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة بالمنطقة، وبدأت عند الساعة 11:20 من مساء (الثلاثاء) وستنتهي عند السادسة من صباح (الأربعاء).

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