8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحكيم (نغافان)!!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

استيقظ من نومه متأخراً..وقبل أن ينهض من سريره..حشر إصبع السبابة في أنفه حتى كاد يخرج من عينه..وكرر العملية يميناً ويساراً حتى اطمأن أن مجرى الهواء في أنفه أصبح سالكاً..ورغم أنه تجاوز الأربعين من عمره..إلا أن هذه العادة لازمته منذ الصغر ولم يستطع التخلي عنها لا في فصل الدراسة ولا في مجالس الرجال ولا في الشارع حتى..ولذلك أسماه الناس(نغافان).

نغافان..استطاع أن يتخرج من الجامعة (بالدفِّ)وبتقدير مقبول..ولم يفتح بعد ذلك النهار كتاباً..بل كان يتحاشى حتى قراءة لافتات الشوارع..إنه لا يطيق القراءة..ولا يستطيع كتابة سطر واحد خالٍ من الأخطاء النحوية والإملائية..وبقي على هذا الحال سنين عدداً..حتى أتت مواقع التواصل الاجتماعي لتقلب كيانه..وتخدم كسله..وتجعله يتفاعل ويقرأ ويعلق على كل ما يصل إليه بحماس منقطع النظير.

فتح(الواتساب)صبيحة ذلك اليوم..وأخذ يتصفح القروبات ويقرأ الرسائل..فوجد خبراً عن استدعاء السفير السعودي في كندا..والطلب من سفير كندا لدى الرياض المغادرة..ولأن نغافان لا يستطيع أن يميز بين التمني والرجاء والطلب والدعاء والأمر..فقد اعتبر أن كلمة مثل:(إطلاق سراحهم فوراً)التي وجهتها كندا للسعودية..كلمة عادية لا تستوجب ردة الفعل الصارمة التي اتخذتها الحكومة السعودية..ثم أخذ(يحوس ويدوس)ليبرر بأننا لسنا بحاجة إلى خلق عداوات إضافية..وأن اقتصادنا سيتضرر من هذه الخطوة..وأن طلابنا هناك سيضيع مستقبلهم..وأن قراراتنا أصبحت ارتجالية..كل هذا وإصبعه الوسطى داخل أنفه..وقد وصلت تقريباً إلى قاع جمجمته وبدأ يحك بها قشرة دماغه.

وعندما لامه البعض على هذا الموقف وعلى هذه العبارات..وأن كندا تدخلت بوقاحة في شأن داخلي..أخذ(يديس)العبارات(كَعُصُدِ)الشعير في(جرين)الأفكار..وبدأ يتحدث عن الرأي الآخر..والمعارضة الحميدة..وأنه يجب أن نتجاوز مرحلة(الشيوخ أبخص)..ثم تحدث عن الوطنية..ثم تحدث عن العلاقات الإنسانية..ثم عن المرضى والدارسين والتجار..وفجأة انتقل إلى الأحزاب ثم إلى الليبرالية ثم الإسلامية فالديموقراطية فالديكتاتورية..وأصبحت مداخلاته عبارة عن(عصيدة)غير ناضجة أصابت عقولنا بالانتفاخ..وهكذا هو دائماً في كل شأن وعند أي رأي..إنه معارض دائم لأي شيء ولكل شيء..ولديه استعداد لكي يثبت بأنه(حكيم عصره وأوانه)أن(يخلِّطْها)..وهو يشعرك دائماً بأن ملفات القرار مفتوحة أمامه..وأنه مطلع على كل التفاصيل..وكل الأمور السرية وغير السرية..وأنه مستعد أن(يكتنش)من الغد على كرسي وزير الخارجية.

ولأنه(نغافان)..ولأن هذا اللقب مقترن دائماً بالبلاهة والعتَه والغباء..وليس بالعقل ولا بالحكمة..فإنني أستبعد تماماً أن يكون له علاقة بأية أطراف خارجية..حيث إن أهله ومنذ صغره لم يؤتمنوه حتى على أغنامهم لغبائه..فما بالك بأساطين السياسة والمخابرات..وكذلك فإنني أستبعد أن يكون إسلاموياً لديه أجندة تطمح للسلطة..ولا ليبرالياً واعياً..وأغلب الظن أنه إمَّا درويش تابع مسكين..معجب بمواقف أردوغان مثلاً لأن شيخه يقول ذلك..أو معجب بمواقف الخميني لأن إمامه يقول ذلك..أو من ذوي الليبرالية الثملة المترنحة..الذين لا يتجرأون على الحديث إلا عندما لا يكونون في(كفِّ الرحمن)..وهو بكل الأحوال(بقرة خُلَاط)تسرِّحه الرياح الشرقية وتروِّحه الرياح الغربية..وليس الخوف منه ولا من تعليقاته ولا من أفكاره(النغافية)..وإنما الخوف من أرباب الأجندات الذين يعملون ضد وطنهم بصمت ودهاء وخيانة للأسف..ثم (يستفزعون)بالدول الأخرى..ويصورون أنفسهم بأنهم ضحايا كلمة ومعتقلو رأي وقضايا إنسانية.

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